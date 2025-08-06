Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Proxmox Backup Server 4.0 vydán ve stabilní verzi

Proxmox Backup Server 4.0 vydán ve stabilní verzi

Lukáš Morávek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Proxmox Autor: Proxmox

Společnost Proxmox vydala stabilní verzi Proxmox Backup Server 4.0, která je již dostupná ke stažení. Nová generace zálohovacího řešení je postavena na systému Debian 13 „Trixie“ a přináší řadu zásadních vylepšení včetně podpory jádra Linux 6.14.8-2 a ZFS 2.3.3.

Mezi hlavní novinky verze 4.0 patří:

Bezproblémový upgrade z předchozí verze Proxmox Backup Server 3.4. Podpora S3-kompatibilních objektových úložišť jako zálohovacího backendu (technology preview).

  • Nový typ úložiště umožňuje ukládat metadata a zálohovací bloky přímo do objektového úložiště s API kompatibilním se S3.
  • Pro snížení počtu požadavků na objektové úložiště se metadata a bloky dočasně cachují lokálně.

Rozšíření RAID-Z v ZFS 2.3, které umožňuje přidávání nových zařízení do existujících RAID-Z polí s minimálními prostoji.

Automatické spouštění synchronizačních úloh při připojení vyměnitelného datového úložiště.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Lukáš Morávek

Dále u nás najdete

Česko čelí státním kyberútokům: NÚKIB varuje před hrozbami

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Politici slibují startupům kapitál z penzijních fondů

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Slyšeli jste o integračním sociálním podniku?

Byl odhalený první malware, který se pokusil manipulovat s AI

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

CSR podporuje dlouhodobé dobré vztahy se zaměstnanci

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Meta čelí žalobě: Měla trénovat AI na nelegálně stahovaném pornu

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Adastru s českými kořeny přezvala globální skupina Carlyle

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Češi už v obchodech většinou platí digitálně

Chcete se proškolit Linux za zlomek ceny? Využijte dotaci 82 % z ceny!
TO CHCI