Proxmox Backup Server 4.0 vydán ve stabilní verzi

Společnost Proxmox vydala stabilní verzi Proxmox Backup Server 4.0, která je již dostupná ke stažení. Nová generace zálohovacího řešení je postavena na systému Debian 13 „Trixie“ a přináší řadu zásadních vylepšení včetně podpory jádra Linux 6.14.8-2 a ZFS 2.3.3.
Mezi hlavní novinky verze 4.0 patří:
Bezproblémový upgrade z předchozí verze Proxmox Backup Server 3.4. Podpora S3-kompatibilních objektových úložišť jako zálohovacího backendu (technology preview).
- Nový typ úložiště umožňuje ukládat metadata a zálohovací bloky přímo do objektového úložiště s API kompatibilním se S3.
- Pro snížení počtu požadavků na objektové úložiště se metadata a bloky dočasně cachují lokálně.
Rozšíření RAID-Z v ZFS 2.3, které umožňuje přidávání nových zařízení do existujících RAID-Z polí s minimálními prostoji.
Automatické spouštění synchronizačních úloh při připojení vyměnitelného datového úložiště.