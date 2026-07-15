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První implementaci OpenCL 3.1 má Mesa Rusticl pro Apple M1/M2, tedy Asahi Linux

David Ježek
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Asahi Linux macbook Autor: Depositphotos, Jiří Eischmann
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Dva měsíce po zveřejnění finální specifikace výpočetního standardu OpenCL 3.1 přichází na svět informace od Khronos Groupprvní implementaci této verzi vyhovující. Disponuje jí ovladač Rusticl, implementace pro čipy Apple generací M1 a M2 v rámci projektu Asahi Linux.

Implementace je samozřejmě inkrementálním řešením stavějícím na podpoře OpenCL 3.0, proto mohla vzniknout a být ověřena relativně rychle. Doplňme, že ovladač Rusticl je v Rustu psanou generickou implementací OpenCL v rámci balíku Mesa, která pracuje s ovladači Mesa Gallium3D pro konkrétní GPU. Novinku i vyhovění OpenCL 3.1 světu neoznámil nikdo jiný než hlavní vývojář Rusticl, Karol Herbst z Red Hatu. Dodává, že na cestě má implementaci pro AMD a Zink, ty ale ještě potřebují pár úprav.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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