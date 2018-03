 »   »  První kroky na linuxovém serveru (školení)

Redakce

Linuxových systémů přibývá, pojďte se s nimi naučit pracovat. Jak to zprovoznit, kudy bezpečně dovnitř, co tam najdeme, jak se o to postaráme a jak to nastavíme nebo rozšíříme. Naučíte se instalovat a ovládat linuxový systém, pracovat s disky, nastavovat síť, spravovat služby, ovládat procesy a všechno to sladit dohromady.

To vše na školení První kroky na linuxovém serveru, které proběhne 16. dubna v naší pražské školicí místnosti, školí Petr Krčmář. Pokud se přihlásíte do konce dubna, dostanete na školení zajímavou slevu.