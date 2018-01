Petr Krčmář

Pyvo zavítalo i do Liberce! Po Brně, Praze, Ostravě, Olomouci a Plzni je to konečně i setkání programátorů v regionu pod Ještědem. Přijďte 14. února v 18 hodin do Restaurace Depo na Jablonecké ulici. Určitě nahlaste svou účast a pak hlavně přijďte.