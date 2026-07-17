První Mobile Linux Hackday v Plzni

Přijďte na první komunitní setkání věnované Linuxu na mobilních zařízeních. Akce je otevřená všem zájemcům – od zvědavců po zkušené vývojáře.
Dopoledne proběhnou přednášky Davida Heidelberga a Petra Hodiny o aktuálním stavu mobilního Linuxu: proč vůbec chtít tučňáka v kapse, jaké telefony jsou dnes dobře podporované a co taková podpora obnáší. Po obědě se akce zaměří na konkrétní technická témata – u-boot bootloader na telefonech, camera stack se zaměřením na ostření a podpora dotykového displeje na zařízeních Google Pixel.
Prakticky si lze vyzkoušet systémy s prostředím Phosh nebo KDE na telefonech OnePlus 6, Xiaomi Poco F1 a Fairphone 5. Přineste vlastní telefon – rádi se pobavíme o tom, jak na něj portovat Linux a jaká je aktuální úroveň podpory.
Pro zájemce je v odpoledních hodinách připravena také krátká prohlídka TechToweru (cca 30 minut). Akce se koná v TechTower v Plzni v pátek 24. července od 10:00 do 18:00.