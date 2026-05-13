První MobileLinux Hackday České Budějovice

Luboš Kocman
Dnes
České Budějovice Autor: Jakub Hałun, podle licence: CC BY-SA 4.0

V neděli 17. května 2026 proběhne v Českých Budějovicích první MobileLinux Hackday zaměřený na Linux v mobilech, embedded platformy a open-source hardware. Po sedmi úspěšných měsíčních setkáních v Praze se akce přesouvá také do jižních Čech, aby se komunita mobilního Linuxu mohla potkat i mimo hlavní město. Akce se uskuteční v konferenčním sále Vajgar v Clarion Congress Hotelu (Pražská tř. 2306/14) se zahájením mezi 14:00 až 15:00 a programem až do večerních hodin.

Mezi hosty budou například David Heidelberg, známý vývojář ovladačů GPU z Mesa 3D a ikona českého mobilního Linuxu, Takashi Iwai, dlouholetý klíčový vývojář linuxového jádra stojící za ALSA a velkou částí zvukového subsystému, Mathias Brugger, vedoucí týmu Hardware Enablement v SUSE zaměřeného na moderní hardware, ARM a embedded platformy, nebo Luboš Kocman, openSUSE Leap Release Manager.

Návštěvníci se mohou těšit na diskuse o možnostech Linuxu na mobilních telefonech, praktickou ukázku flashování vlastního telefonu včetně možnosti zapůjčení zařízení i povídání o openSUSE na embedded platformách. Akci připravují openSUSE, komunita LinuxMobile CZ/SK a open-source komunita z Českých Budějovic Tuxies, která pomáhá rozvíjet lokální komunitní setkávání kolem svobodného softwaru. Více informací o tématu mobilního Linuxu i dalších hackdayích najdete na mastodonczech­.cz/@mobilni_li­nux_cs_sk. Pokud můžete, potvrďte prosím svou účast předem, kapacita salonku je 30 lidí. Samozřejmě bude i afterparty. Kontakt: petr@hosek.org

