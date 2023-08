První stabilní vydání sudo-rs 0.2.0, implementace sudo a su v Rustu

Autor: Depositphotos

Implementace nástrojů sudo a su v jazyku Rust pokročila. Tvůrci pracující pod křídly Internet Security Research Group (ISRG) označují novou verzi 0.2.0 za stabilní.





Žádné přelomové novinky pochopitelně nečekejme, jde o implementaci dvou klasických nástrojů v jiném programovacím jazyku. Tvůrci pouze zmiňují, že Rustovou verzi sudo už nasadil Wolfi Linux OS, do „běžných“ distribucí se ale zatím neprobojovala (logicky, když nyní vyšla první stabilní verze).