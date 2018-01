 »   »  První telefon se čtečkou otisků pod displejem nese značku Vivo

Petr Krčmář

Redaktoři serveru The Verge měli možnost na veletrhu CES otestovat první telefon se čtečkou otisků prstů skrytou pod displejem. Přestože se o podobnou věc snažili velcí výrobci jako Samsung, nakonec s řešením jako první přišla čínská společnost Vivo. Čtečka je zcela neviditelná, displej nad ní je možné normálně používat, ale při pokusu o odemknutí zařízení se ve spodní části objeví výzva k přiložení prstu.

Senzor je optický a je ukrytý skutečně pod displejem – využívá mezery mezi pixely v OLED displeji. S tradičním LCD by nebylo možné jej sloučit, protože tento typ displeje vyžaduje na rozdíl od OLED ještě vrstvu pro podsvícení.

Podle prvních zkušeností je čtečka překvapivě velmi dobře funkční, jen je proti současným řešením mírně pomalejší – přibližně jako u předchozí generace tradičních čteček otisků prstů. Podle redaktora The Verge to ale není nijak dramatické, rozhodně to prý není něco, co by vás výrazně zpomalovalo.

Vivo patří do stejné skupiny jako Oppo či OnePlus a začíná se drát mezi přední výrobce mobilních telefonů. Zmiňovaný prototyp 6" přístroje disponuje klasickým konektorem jack a microUSB konektorem. Dostupnost na trhu zatím nebyla oznámena. Podívejte se na video z praktického testu: