Prvý ročník Európskej olympiády v AI (EUROAI)

V dňoch 14.-19. júla sa v rumuskom Kluži (Cluj-Napoca) uskutočnil prvý ročník (stredo)európskej olympiády v umelej inteligencii (EUROAI). Súťažilo 90 stredoškolákov z viac ako 20 krajín (niektorí len online). Delegácia krajiny je tvorená zo 4 súťažiacich a dvoch vedúcich.
V dva súťažné dni riešili po 3 úlohy za 5 hodín. Každá úloha bola za 100 bodov, víťaz z Ukrajiny získal 323 bodov. Medaily sú udeľované ako v podobných medzinárodných a stredoeurópskych olympiádach v informatike a matematike - teda polovica oficiálnych súťažiacich získa medaily, v pomere 1 zlatá : 2 strieborné : 3 bronzové. Slovensko získalo jednu bronzovú medailu, Česi bohužiaľ zostali bez medaily.
Ďalší ročník EUROAI 2027 bude v Srbsku a EUROAI 2028 v Česku.