 »   »  Purism představil token Librem Key

Jan Fikar

Purism ve spolupráci s firmou Nitrokey představil token Librem Key. Jde o OpenPGP smart card do USB, která podporuje RSA klíče do 4096 b a ECC klíče do 512 b. Navíc jde o hardware i software otevřené řešení. Token bude fungovat v každém PC, ale na Purism noteboocích bude mít více funkcí.

Token by měl později umět odemykání obrazovky a šifrovaného disku, detekci manipulace s notebookem při doručení a automatické přihlášení. Nyní ukládá GPG klíče pro šifrování a podepisování, GPG klíče pro SSH a jednorázová hesla (OTP) pro webové stránky nebo 2FA. Token se prodává za 59 dolarů.

(zdroj: phoronix)