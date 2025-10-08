Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Python 3.14.0 přináší obarvování syntaxe ve vývojovém prostředí a debuggeru

Python 3.14.0 přináší obarvování syntaxe ve vývojovém prostředí a debuggeru

Petr Krčmář
Dnes
Dnes

Python Autor: Depositphotos

Vývojáři zveřejnili očekávaný Python 3.14.0, který přináší oficiální podporu pro kód s free-threaded vlákny, nový kompresní modul Zstd, různá vylepšení výkonu, externí debugger, vylepšení C API, nový volitelný interpret a mnoho dalších novinek.

Uživatelé si určitě všimnou obarvování syntaxe v REPL, debugeru a modulu unittest. Vylepšeny byly chybové hlášky, zejména ty týkající se chyb v syntaxi. Zejména začátečníkům pomůže, že hlášky nyní obsahují další nápovědu a tipy pro nápravu.

Šablonové řetězce (t-strings) jsou nový mechanismus pro vlastní zpracování řetězců. Mají stejnou syntaxi jako f-řetězce, ale na rozdíl od nich vrací objekt představující statické a interpolované části řetězce namísto jednoduchého  str.

Python také nyní obsahuje externí rozhraní pro ladicí programy (debuggery), které umožňuje bezpečně se připojit k běžícím procesům Pythonu. Můžete tak spustit breakpoint z již běžícího procesu.

