Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Python Software Foundation dostala 1,5 milionu dolarů od společnosti Anthropic

Python Software Foundation dostala 1,5 milionu dolarů od společnosti Anthropic

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

dolar, usa, dolary, fed Autor: Shutterstock

Společnost Anthropic, známá především jako výzkumná firma v oblasti umělé inteligence stojící za projektem Claude, se zavázala poskytnout 1,5 milionu dolarů nadaci Python Software Foundation v rámci nového dvouletého partnerství zaměřeného na posílení bezpečnosti v ekosystému Python, se zvláštním důrazem na CPython a Python Package Index (PyPI).

Podle oficiálního oznámení je financování určeno k prosazení bezpečnostního plánu PSF, který umožní lépe chránit miliony uživatelů PyPI před útoky na dodavatelský řetězec. Hlavním cílem této iniciativy je překonat dnešní převážně reaktivní bezpečnostní procesy tím, že budou vyvinuty nástroje pro automatizovanou, proaktivní kontrolu všech balíčků nahraných do PyPI. Součástí těchto snah je vytvoření nové databáze známého malwaru.

PSF tvrdí, že plánované nástroje budou mít přínos nejen pro Python. Mnoho technik a výstupů vyvinutých v rámci této práce by mělo být přenositelných do jiných repozitářů open-source balíčků, což by mohlo zlepšit bezpečnostní postupy také v mnoha dalších ekosystémech.

Kromě bezpečnosti bude podpora společnosti Anthropic přispívat také k základním činnostem PSF. Patří sem například podpora pro průběžné vylepšování CPythonu, údržba kritické infrastruktury a financování komunitních programů, grantů a dalších iniciativ, které podporují globální uživatelskou a vývojářskou základnu Pythonu.

(Upozornil Věroš Kaplan.)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Finanční limity, které se od letoška mění

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI