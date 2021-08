QEMU 6.1.0 vylepšuje podporu POWER i RISC-V

Autor: Qemu

Více než 3000 změn od 221 autorů, to jsou v kostce práce odvedené na novém vydání QEMU 6.1. Nově mezi podporovanými najdeme ARM desky Aspeed (rainier-bmc, quanta-q7l1), npcm7×x (quanta-gbs-bmc), plus stroje založené na Cortex-M3 (stm32vldiscovery). Na Aspeed je k dispozici podpora Hash a Crypto Engine a obecně na ARMu pak podpora emulace pro SVE2 (včetně bfloat16) a integer operací matrix multiply accumulate, plus nové věci kolem TLB.

Na platformě PowerPC je podporována detekce selhání hotplug v novějších hostech, zvýšil se maimální počet CPU a přibyla podpora emulace některých instrukcí generace POWER10. Mezi počítači je zde podpora Genesi/bPlan Pegasos II. RISC-V se pak týkají aktualizace podpory platformy OpenTitan (včetně časovače), podpora virtio-vga či obecně čištění kódu a opravy. Na x86 přibyla podpora nových Intel CPU s instrukcí XSAVES, ACPI PCI hotplug na strojích s Q35 a vylepšení emulace virtualizačních rozšíření AMD. Kompletní přehled novinek je k dispozici na domovsé Wiki.