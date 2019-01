Jan Fikar

Příští vydání grafické knihovny Qt5 bude patrně obsahovat kontroverzní modul Qt Telemetry, který má volitelně (ve výchozím stavu neposílá) a anonymně posílat informace o běhu Qt aplikací vývojářům.

Kód Qt Telemetry je posuzován již od loňského září. Nyní se kvůli jeho případnému začlenění do Qt 5.13 znovu rozhořela diskuse, zdali je to krok správným směrem. Qt 5.13 by měl být již zmražen 1. února a ostrá verze by se měla objevit v polovině května.

(zdroj: phoronix)