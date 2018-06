David Ježek

V rámci prací na projektu Qt se pomalu rozvíjejí plány na příští číselně velké vydání Qt 6.0. To by dle aktuálních informací mohlo přijít po verzi 5.14 někdy v roce 2020 a bude nejspíš vyžadovat C++17, jelikož setrvání na verzi předchozí by projekt z hlediska možností poněkud svazovalo (a na C++20 je příliš brzy).

Aktuální verzí je 5.11 vydaná minulý měsíc, podrobnosti k plánům shrnuje Tero Kojo v souvislosti s proběhlým Qt Contributors’ Summitem 2018 na domovském webu Qt.