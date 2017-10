 »   »  Qt stále tvoří hlavně lidi z KDE

David Ježek

Před třemi lety vydal Sune Vuorela analýzu projektu Qt, z níž vyplynulo, že zhruba polovinu příspěvků do projektu Qt tvoří lidé pracující na desktopovém prostředí KDE (resp. dnes KDE Software Compilation). Nyní se k ní vrací a rekapituluje.

Před třemi lety kolísal podíl lidí z KDE týmu na projektu Qt mezi 40 a 60 %. Velmi podobně vypadá graf i dnes, lidé z KDE jsou nadále pro QT velmi důležití, ač ne vždy platí, že jejich práce na Qt souvisí přímo z KDE (mnohdy jsou za práci přímo na Qt placeni).



Autor: Sune Vuorela Podíl vývojářů KDE na Qt

Připomeňme, že formálně za Qt stála od počátku 90. let až do roku 2008 společnost Trolltech, kterou pár let po zrodu Qt (1991) založili (v roce 1994) autoři Qt Eirik Chambe-Eng a Haavard Nord. Mezi roky 2008 a 2011 to chvíli vypadalo hodně nadějně, protože se Qt chopila Nokia – v té době uváděla na trh dodnes kultovní přístroje jako Nokia N900, jenže už to byla éra iPhonu a Nokia zahájila svůj ústup ze slávy (za mohutného přispění Microsoftu). Poté projekt Qt převzala Digia, která se roku 2014 přetransformovala na The Qt Company, obchodovanou na finském NASDAQu. Po jejími křídly a pod zakladateli (Eirik Chambe-Eng a Haavard Nord) pokračuje dodnes.