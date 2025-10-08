Root.cz  »  Bastlírna  »  Qualcomm kupuje italskou firmu Arduino, vydávají společně desku UNO Q

Petr Krčmář
Dnes
Všechny fotografie

Výrobce čipů pro chytré telefony Qualcomm kupuje italskou společnost Arduino, která je známá především svým open-source ekosystémem mikrokontrolérů a vývojářského softwaru, který slouží k jejich programování a ovládání. Ve svém oznámení Qualcomm uvedl, že Arduino „si zachová svou značku a poslání“, včetně „étosu open-source“ a „podpory více dodavatelů čipů“.

Qualcomm nezveřejnil informaci o tom, kolik za Arduino zaplatil, získal tím ale rozsáhlou komunitu vývojářů a bastlířů po celém světě. Po této akvizici získá více než 33 milionů aktivních uživatelů komunity Arduino přístup k výkonným technologiím a globálnímu dosahu společnosti Qualcomm Technologies, píše firma v oznámení.

Prvním výsledkem tohoto sloučení bude jednodeskový počítač Arduino Uno Q založený na technologii Qualcomm, konkrétně procesorem Qualcomm Dragonwing QRB2210. Ten obsahuje čtyřjádrový procesor Arm Cortex-A53 a grafický procesor Qualcomm Adreno 702, připojení pomocí Wi-Fi a Bluetooth a umožňuje běh v režimu real-time. K dispozici jsou 2GB paměti LPDDR4 a integrované 16GB úložiště eMMC.

UNO Q je také první deskou Arduino, která spolupracuje s novým integrovaným vývojovým prostředím Arduino App Lab. Sjednocuje práci s operačními systémy v reálném čase, Linuxem, Pythonem a umělou inteligencí, uvádějí zástupci společnosti Arduino.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

