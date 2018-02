 »   »  Qualcomm přispěl do jádra 110 tisíci řádků kódu pro Snapdragon 845

David Ježek

Qualcomm se veze na extrémně úspěšné vlně svých ultramobilních čipů, které v poslední generaci používali prakticky všichni výrobci telefonů s Androidem ve svých nejvyšších modelech (a nejen oni). Už pár měsíců víme o nástupci, který se letos začíná objevovat v prvních modelech a který přináší vylepšená CPU i GPU jádra, lepší podporu sítí, akceleraci AI a spoustu dalšího.

Firma tak logicky potřebuje do operačních systémů stavějících na Linuxu (což Android je) dostat podporu novinek. Ve spolupráci s Googlem a dalšími tak nyní zaslala sadu patchů do jádra o velikosti přesahující 110 tisíc řádků zdrojového kódu, a to je v souvislosti s grafickou částí (tedy primárně GPU Adreno 630).

Kód mimo jiné zahrnuje nový zobrazovací framework, podobný tomu, který AMD používá v ovladači AMDGPU. Dále přibyla podpora DisplayPort výstupu. Současně jsou také zasílány první části podpory GPU Adreno řady 6×x pro otevřený ovladač Freedreno.