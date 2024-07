RADV Mesa ovladač pro API Vulkan experimentálně na Windows

Snahy o portování otevřených ovladačů na nejznámější uzavřenou platformu se objevují celkem pravidelně. Nejnovější hackerský počin zkouší Faith Ekstrandová ze společnosti Collabora. Jejím cílem je portovat ovladač pro API Vulkan z balíku Mesa a pro AMD Radeony, tedy RADV, na Windows.





V tuto chvíli má k dispozici fungující experimentální kód, pročež otevřela merge request v Mesa za začlenění podpory zařízení Vulkan WDDM2 (Windows samozřejmě používají pro ovladače vlastní architekturu Windows Display Driver Model 2.0). Požadavek je zatím jen placeholder obsahující pár patchů z Faithiny vývojové větve RADV, kromě této přípravy (enumerace zařízení a nové typ vk_sync pro WDDM2) by ráda otevřela diskusi. V tuto chvíli jde o kód velikosti lehce přes 800 řádků.

Otázkou je, proč něco takového dělat. Můj názor plyne u velmi otevřené a flexibilní povahy API Vulkan (které považuji za jeden z nejlepších počinů v historii AMD, možná až na úrovni instrukční sady amd64): kdyby čistě teoreticky bylo možné kvalitou implementace i na Windows prosadit Mesa Vulkan ovladače jako výchozí či souběžně podporované, byl by to další krok ke zlepšení a sjednocení podpory běhu her multiplatformně, jak se o to snaží trochu jinou cestou Valve se Steam Proton. Ale to je jen takový sen, který se pravděpodobně nesplní.