Radxa Orion O6N: nano-ITX s 12 jádry ARM v9

Jan Fikar
Dnes
Radxa Orion O6N
Radxa Orion O6N
Loni Radxa vydala SBC Orion O6 ve formátu mini-ITX (170×170 mm). Ta používá dvanáctijádrový ARM V9 Cix P1. Šlo o první open source ARM V9 motherboard. Nyní vydává Orion O6N, který je v menším formátu nano-ITX (120×120 mm) a je levnější.

Procesor je také dvanáctijádrový Cix P1, jen frekvence čtyř velkých jader je snížena z 2,8 GHz na 2,6 GHz. Na výběr bude RAM LPDDR5 8 – 64 GB, přitom paměti větší než 32 GB zatím nejsou v nabídce. Zřejmě kvůli současné vysoké ceně pamětí. Deska se napájí 12 V přes kulatý konektor, případně přes 4pinový konektor. K dispozici jsou dva M.2 sloty pro NVMe (Gen4×4), M.2 E slot pro WiFi a M.2 B slot pro mobilní síť. Slot pro SIM kartu je na desce. Dále tu jsou dva 2,5 Gb/s ethernety a konektor pro modul UFS. Cena 32 GB modelu je 200 dolarů.

(zdroj: cnx-software)

Jan Fikar

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

