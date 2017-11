 »   »  Raja Koduri přechází z AMD do Intelu

David Ježek

Šéf grafické divize zodpovědný za poslední povedené generace Radeonů odchází z AMD. Raja Koduri, který dříve pracoval na grafických jádrech i v Apple, nově nastupuje na pozici Chief Architect v Intelu. Jeho přechod do Intelu nejspíš souvisí s představením prvních procesorů Intel integrujících nejnovější generaci GPU AMD s pamětmi HBM2.

Intelu se tak podařilo přetáhnout z AMD dalšího důležitého člověka. Prozatím není jasné, kdo jej v AMD nahradí. Jistě lze předpokládat, že Koduriho zkušenosti s GPU AMD, která spolunavrhoval, se přenesou do jejich integrace v rámci procesorů Intel. Co to ale bude znamenat pro případná budoucí integrovaná GPU od samotného Intelu, je v tuto chvíli těžké předjímat, nevíme, jaká je konkrétní dohoda o použití GPU AMD (která jsou obecně o dost pokročilejší než Intelova vlastní GPU) v produktech Intelu.

Raja Koduri nastupuje v Intelu začátkem prosince, v AMD si teď vybíral delší dovolenou.