Rakouské ozbrojené síly přešly na LibreOffice kvůli digitální suverenitě

Petr Krčmář
Včera
Voják armáda Rakousko Autor: Shutterstock

Rakouské ozbrojené síly přešly z balíku Microsoft Office na kancelářskou sadu nástrojů LibreOffice s otevřeným zdrojovým kódem. Hlavním důvodem přitom ale není úspora nákladů na softwarové licence pro přibližně 16 000 pracovních stanic. Bylo pro nás velmi důležité ukázat, že to děláme především proto, abychom posílili naši digitální suverenitu, zachovali si nezávislost v oblasti ICT infrastruktury a zajistili, že data budou zpracovávána pouze interně, zdůrazňuje Michael Hillebrand z ředitelství rakouských ozbrojených sil.

Zpracování dat v externích cloudech totiž podle Hillebranda nepřichází pro rakouské ozbrojené síly v úvahu. Již před pěti lety bylo zřejmé, že Microsoft Office přejde do cloudu. Už v roce 2020 byl proto zahájen rozhodovací proces přechodu. Definitivně bylo o změně rozhodnuto v roce 2021.

Podrobné plánování a školení interních vývojářů pak začalo v roce 2022. Zaměstnanci již v té době mohli přejít na LibreOffice, pokud se tak sami rozhodli. V roce 2023 byla podporou a externím vývojem pověřena německá firma, bylo zahájeno interní e-learningové školení pro LibreOffice a softwarový balík se stal povinným v prvních odděleních ozbrojených sil. Letos byl kancelářský balík od Microsoftu odstraněn z většiny počítačů rakouské armády.

(Upozornil Adam Kalisz.)

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

