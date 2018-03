 »   »  Raspberry Pi 3 B+ má rychlejší Ethernet, dual-band Wi-Fi a PoE

Petr Krčmář

Raspberry Pi Foundation představilo další verzi svého jednodeskového počítače: Raspberry Pi 3 Model B+. Disponuje novým SoC BCM2837B0, který má spoustu užitečných vlastností:

Příjemné také je, že nové RPi už je dostupné a za standardní cenu 35 dolarů.

New product! Raspberry Pi 3 Model B+ is available now, featuring a 1.4GHz 64-bit quad-core CPU, dual-band 802.11ac wireless LAN, faster Ethernet, Power-over-Ethernet and much, much more.



