Raspberry Pi 3 bude mít podporu HDR v jádře 5.14

Ve středu poslal správce drmThomas Zimmermann do jádra 5.14 soubor záplat pro drm-misc-next. Mezi nejzajímavější patří podpora HDR metadat přes HDMI pro VC4. VC4 je ovladač integrované grafické karty, kterou nalezneme v Raspberry Pi 0 – 3.

Další zajímavou novinkou je modul SimpleDRM, který se může používat přes framebuffer a je dostatečně malý, aby byl přímo v jádru. Typicky tedy by se mohl používat před načtením skutečných DRM ovladačů, které jsou velké a většinou se načtou z initrd. Nebo by se mohl používat i pro zařízení bez nativního DRM ovladače. Pro tyto účely se v současnosti používá fbdev, který ale je zastaralý a mohl by být v budoucnu odstraněn. Nový ovladač by také mohl odstranit blikání při startu při použití například binárních ovladačů NVIDIA.

(zdroj: phoronix)