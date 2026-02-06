Root.cz  »  Bastlírna  »  Raspberry Pi 4 bude také se dvěma paměťovými čipy kvůli ceně a dostupnosti RAM

Raspberry Pi 4 bude také se dvěma paměťovými čipy kvůli ceně a dostupnosti RAM

Jan Fikar
Dnes
4 nové názory

Sdílet

Všechny fotografie

Ceny pamětí RAM rostou a kvůli tomu zdražuje i Raspberry Pi. Nyní se objevil nový model Raspberry Pi 4, který má místo jednoho čipu LPDDR4 dva. Druhý čip je ze spodní strany desky. Tímto opatřením výrobce získá flexibilitu v případě nedostupnosti některých čipů.

Podle všeho nebude možné ovlivnit, jakou variantu Raspberry Pi 4 si koupíte. Výkon by měl být stejný. Je potřeba bootloader s datem alespoň 9. ledna 2026, který již se dvěma čipy počítá (Add support for more SDRAM die configurations). Softwarově se nový model pozná podle  /proc/cpuinfo, kde bude Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5.

(Zdroj: cnx-software)

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Kontrolní hlášení

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI