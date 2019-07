 »   »  Raspberry Pi 4B má problém s některými nabíječkami s USB-C

chiptron.cz

Nefunguje vám Raspberry Pi 4B s vaší nabíječkou s USB-C? Buďte v klidu, je vás víc. Na blogu Tylera Warda se objevil příspěvek detailně popisující příčinu problému, proč některé USB-C nabíječky nepovolí napájení jednodeskovému počítači Raspberry Pi 4B. Problém se však neskrývá v levných nabíječkách, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale naopak ve špatném návrhu konektoru USB-C jednodeskového počítače Raspberry Pi 4B, který je v rozporu se standardem USB-C.

Příčinou jsou spojené piny CC1 a CC2 na základě kterých nabíječka rozpozná, do jaké kategorie připojené zařízení patří. HW designéři spojili CC1 a CC2 a přes společný pull-down rezistor jej přivedli na zem. To je ovšem problém pro nabíječky splňující USB-C standard (zpravidla ty dražší, označené logem e). Připojené zařízení je zařazeno do špatné kategorie („Audio Adaptor Accessory“), proto nabíječka odmítne zařízení napájet.

Naopak ty levnější mají propojený pouze jeden CC pin s nabíječkou (nemusí to však být pravidlem!) a u nich tento problém nenastane. Stejně tak u originálních nabíječek s USB-C přímo od Raspberry Pi Foundation. Podrobnější popis najdete na blogu Tylera Warda nebo česky na chiptron.cz.