Raspberry Pi 5 přidává testovací podporu pro aktualizaci firmware metodou A/B

Jan Fikar
Včera
Raspberry Pi 5 Autor: Raspberry Pi Foundation
Raspberry Pi 5

Metoda A/B pro aktualizaci firmware je odolná vůči výpadku napájení během aktualizace a vyžaduje dva nezávislé oddíly. Používá ji například Android. Pokud je A funkční firmware, aktualizuje se oddíl B a přepne se teprve až je aktualizace úspěšně zakončena. Pokud se aktualizace nezdařila, máte stále fungující A.

V případě Raspberry Pi 5 s Trixie je možné vyzkoušet A/B aktualizace bootloaderu v EEPROM. Zatím je tato vlastnost označena jako beta, ale časem bude asi povolena na všech Raspberry Pi 5. Je potřeba povolit instalaci beta software (sudo raspi-config 6 Advanced Options > A6 Beta Access > B1 Beta Software) a poslední verzi bootloaderu (6 Advanced Options > A5 Bootloader Version > E1 Latest). Dále aktualizujeme bootloader pomocí staré metodysudo rpi-eeprom-update -a a nainstalujeme nástroje sudo apt install rpieepromab -y . Poté už jen zapneme metodu A/B (6 Advanced Options > A15 AB Firmware > B1 Enable). Detailní návod naleznete na fóru.

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

