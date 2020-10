Raspberry Pi má čtvrtou generaci Compute Module

Autor: Raspberry Pi Foundation

Raspberry Pi vydalo novou verzi Compute Modulu, v pořadí už čtvrtou generaci. Je založen na stejném procesoru jako Raspberry Pi 4B, tedy Broadcom BCM2711 s frekvencí až 1,5 GHz.

Čtvrtá generace ale přichází ale s něčím zlomovým – s jiným typem propojení se základní deskou. Namísto původního tvaru DDR2-SODIMM se teď Compute module propojuje skrze dva 100pinové konektory. Na jednoduchý upgrade ve stylu „jenom přehodím desku“ tak můžete zapomenout.

Compute Module 4 je dostupný hned v několika verzích – s volitelným Wi-Fi a Bluetooth konektivitou, to je pak CM4, v opačném případě CM4-Lite. Na výběr je také velikost RAM – od 1 do 8 GB a velikost zapájené eMMC paměti – od 0 do 32 GB.

Cena nejlevnější verze bez Wi-Fi, Bluetooth a eMMC pouze s 1 GB RAM je 699 Kč (rpishop.cz). Nejdražší variantou je Wi-Fi a Bluetooth konektivita, 8 GB RAM a 32 GB eMMC s cenou téměř 2800 Kč.

Pokud nepřemýšlíte nad vývojem vlastní hlavní desky, k dispozici je tzv. IO Board, na který jsou vyvedeny všechny periférie.