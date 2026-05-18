Raspberry Pi má jádro 6.18

Jan Fikar
Včera
Raspberry Pi 5 Autor: Raspberry Pi

O testování nových jader 6.18 pro Raspberry Pi jsme několikrát informovali. Minulý týden ve středu se jádro 6.18 dostalo do stabilního repozitáře Raspberry Pi OS a nainstaluje se tak všem uživatelům v průběhu běžné aktualizace sudo apt update; sudo apt upgrade

Uživatelé by měli také aktualizovat firmware pomocí sudo rpi-eeprom-update -a. Při přechodu z jádra 6.12 na 6.18 se objevil problém s přídavnou deskou Radxa SATA HAT. S novým jádrem nejsou vidět disky a je potřeba přidat řádek dtoverlay=pcie-32bit-dma-pi5 do  /boot/firmware/config.txt.

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

