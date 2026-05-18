Raspberry Pi má jádro 6.18

O testování nových jader 6.18 pro Raspberry Pi jsme několikrát informovali. Minulý týden ve středu se jádro 6.18 dostalo do stabilního repozitáře Raspberry Pi OS a nainstaluje se tak všem uživatelům v průběhu běžné aktualizace
sudo apt update; sudo apt upgrade.
Uživatelé by měli také aktualizovat firmware pomocí
sudo rpi-eeprom-update -a. Při přechodu z jádra 6.12 na 6.18 se objevil problém s přídavnou deskou Radxa SATA HAT. S novým jádrem nejsou vidět disky a je potřeba přidat řádek
dtoverlay=pcie-32bit-dma-pi5 do
/boot/firmware/config.txt.