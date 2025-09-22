Root.cz  »  Bastlírna  »  Raspberry Pi má novou miniaturní desku M.2 HAT+ Compact

Raspberry Pi má novou miniaturní desku M.2 HAT+ Compact

Petr Krčmář
Včera
9 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Raspberry Pi má novou menší variantu levného M.2 HAT+ pro Raspberry Pi 5. Nový M.2 HAT+ Compact umožní vložit kartu M.2 PCI Express formátu 2230 (délka 30 mm) do oficiálního pouzdra, kde se pohodlně vejde mezi ventilátor a USB konektory.

Hned po představení Raspberry Pi 5 před dvěma lety se objevila celá řada neoficiálních desek, které umožnily uživatelům připojit různé periferie přes PCI Express. Zhruba před rokem pak přišla oficiální deska M.2 HAT+ se standardním plným obdélníkovým rozměrem. K tomu se objevily první SSD dodávané také pod značkou Raspberry Pi.

Jenže původní deska je poměrně rozměrná a hodí se jen pro použití bez krytu nebo v nějaké větší skříni. Nevejde se ale do oficiálního pouzdra s aktivním chladičem s ventilátorem. Nová menší varianta Compact nahrazuje kabel FPC a zásuvku kabelem integrovaným do desky plošného spoje. Tuto technologii používáme poprvé a jsme s výsledkem velmi spokojeni, píše Eben Upton v oznámení novinky. Compact nabízí možnost umístění do krabičky a zachovává prostor pro proudění vzduchu.

Vstoupit do diskuse (9 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Jak funguje obnovitelná nafta?

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI