Root.cz  »  PC a notebooky  »  Raspberry Pi opět zdražuje kvůli pamětem, 16GB verze bude dražší o 60 dolarů

Raspberry Pi opět zdražuje kvůli pamětem, 16GB verze bude dražší o 60 dolarů

Petr Krčmář
Včera
26 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Před dvěma měsíci bylo ohlášeno zvýšení cen jednodeskových počítačů Raspberry Pi 4 a 5, které bylo zapříčiněno stoupajícími cenami počítačových pamětí. Na začátku letošního roku však ceny vyletěly ještě strmějí a některé komponenty se prodávají i za dvojnásobek toho, co v minulém čtvrtletí.

V důsledku toho byl výrobce Raspberry Pi nucen znovu zvýšit ceny, což se týká všech produktů Raspberry Pi 4 a 5 a Compute Module 4 a 5, které mají 2 GB nebo více paměti. Podařilo se zachovat ceny produktů s 1 GB paměti, včetně varianty Raspberry Pi 4 s 1 GB paměti za 35 dolarů a varianty Raspberry Pi 5 s 1 GB paměti za 45 dolarů, které byly uvedeny na trh v prosinci. Nárůst cen shrnuje následující tabulka:

Množství paměti Nárůst ceny
1 GB
2 GB 10 dolarů
4 GB 15 dolarů
8 GB 30 dolarů
16 GB 60 dolarů
Vstoupit do diskuse (26 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Google mění podobu Gemini v Chromu

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI