Raspberry Pi opět zvyšuje ceny a přichází s RPi4 se 3 GB paměti

Petr Krčmář
1. 4. 2026
Raspberry Pi 4 Autor: Raspberry Pi Foundation

Eben Upton oznámil další zvyšování cen Raspberry Pi kvůli stále se zvyšujícím cenám počítačových pamětí. Zároveň představil 3GB verzi Raspberry Pi 4 za 83,75 dolarů, která se v českém obchodě bude prodávat za 1789 Kč.

Zvýšením ceny jsou dotčeny následující produkty:

  • modely Raspberry Pi 4 a 5 s 4 GB paměti nebo více
  • modely Raspberry Pi 500 a 500+
  • všechny varianty Compute Module 4
  • Compute Module 4S a Compute Module 5
  • vývojová sada pro Compute Module 5
  • Raspberry Pi AI HAT+ 2

Eben Upton zároveň říká, že současná situace je dočasná a ceny pamětí budou zase postupně klesat. Situace, ve které se nacházíme, je sice náročná, ale v budoucnu se zlepší. Jakmile k tomu dojde, snížíme ceny a do té doby budeme i nadále usilovně pracovat na tom, abychom jejich dopad omezili všemi možnými způsoby, vysvětluje na konci svého oznámení.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

