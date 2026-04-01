Raspberry Pi opět zvyšuje ceny a přichází s RPi4 se 3 GB paměti

Eben Upton oznámil další zvyšování cen Raspberry Pi kvůli stále se zvyšujícím cenám počítačových pamětí. Zároveň představil 3GB verzi Raspberry Pi 4 za 83,75 dolarů, která se v českém obchodě bude prodávat za 1789 Kč.
Zvýšením ceny jsou dotčeny následující produkty:
- modely Raspberry Pi 4 a 5 s 4 GB paměti nebo více
- modely Raspberry Pi 500 a 500+
- všechny varianty Compute Module 4
- Compute Module 4S a Compute Module 5
- vývojová sada pro Compute Module 5
- Raspberry Pi AI HAT+ 2
Eben Upton zároveň říká, že současná situace je dočasná a ceny pamětí budou zase postupně klesat.
Situace, ve které se nacházíme, je sice náročná, ale v budoucnu se zlepší. Jakmile k tomu dojde, snížíme ceny a do té doby budeme i nadále usilovně pracovat na tom, abychom jejich dopad omezili všemi možnými způsoby, vysvětluje na konci svého oznámení.