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Raspberry Pi OS 18 Jun 2026 s jádrem 6.18

Jan Fikar
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Eben Upton s Raspberry Pi v roce 2012 Autor: Raspberry
Eben Upton s Raspberry Pi v roce 2012
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Raspberry Pi OS operační systém pro jednodeskové počítače Raspberry vyšel ve čtvrtek ve verzi označené 18 Jun 2026. Mezi novinky patří jádro 6.18, nové ikonky například pro LibreOffice a opraveny byly některé chyby. Více detailů najdete v poznámkách k vydání. Obrazy můžete stahovat z oficiální stránky.

Stávající uživatelé nemusí nic stahovat, stačí aktualizovat běžným způsobem. Bezpečnější způsob aktualizace firmware metodou A/B pro Raspberry Pi 5 by měl být již také dostupný. Ale není ve výchozím stavu zapnutý. Je potřeba jej zapnout pomocí sudo raspi-config  6 Advanced Options > A15 AB Firmware > B1 Enable.

(zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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