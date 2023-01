Autor: Raspberry Pi Foundation

Raspberry Pi Pico W má na sobě čip nfineon CYW43439 s podporou WiFi 4 a Bluetooth 5.2 LE. Podpora Bluetooth LE však zatím v Pico C SDK chybí.





To by se podle Allana Alasdaira mělo brzy změnit a ještě tento měsíc by v Pico C SDK 1.5.0 měla být podpora pro Bluetooth LE. Použit bude BTstack od Blue Kitchen.





(zdroj: cnx-software)