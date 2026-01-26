Root.cz  »  Bastlírna  »  Raspberry Pi přidává „USB gadget mode“

Raspberry Pi přidává „USB gadget mode“

Jan Fikar
Včera
5 nových názorů

Sdílet

Raspberry Pi 5 Autor: Raspberry Pi

Některé jednodeskové počítače mají takzvaný „USB gadget mode“, kdy se připojí jen pomocí USB kabelu k počítači a můžete s nimi pracovat. Raspberry Pi nově podporuje gadget mode na Raspberry Pi 4, 5, 500, 500+ a Compute Module 5 přes USB-C port, na Raspberry Pi Zero, Zero W, Zero 2 W přes mikro USB port u HDMI.

Potřebujete Raspberry Pi OS Trixie s datem 20. 10. 2025 nebo novější. Buď povolíte USB gadget mode při použití Raspberry Pi Imager 2.0 viz obrázek. Nebo stačí ve stávající instalaci Trixie aktualizovat a provést

sudo apt install rpi-usb-gadget
sudo rpi-usb-gadget on

a restartovat, či vypnout. Zařízení se při připojení do počítače chová jako Ethernet over USB s protokolem CDC-ECM na Linuxu a macOS a RNDIS ve Windows (zde je potřeba ovladač rpi-usb-gadget-driver-setup.exe). USB spojení pak sdílí internet z počítače do Raspberry Pi a můžete použít například SSH. Více informací naleznete na GitHubu.

(zdroj: cnx-software)

Raspberry Pi gadget modeAutor: Raspberry Pi Foundation
Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Paušální daň OSVČ

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Daň z přidané hodnoty

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI