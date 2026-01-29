Root.cz  »  Periferie  »  Raspberry Pi připravuje Smart Display Module pro připojení do displejů dle standardu Intel SDM

Raspberry Pi připravuje Smart Display Module pro připojení do displejů dle standardu Intel SDM

Petr Krčmář
Dnes
Raspberry Pi Smart Display Module Autor: Raspberry Pi

Rasbperry Pi pracuje na vývoji modulu Raspberry Pi Smart Display Module – adaptérové desky pro Raspberry Pi Compute Module 5, která je navržena tak, aby poskytovala kvalitní grafický výstup s nízkou spotřebou energie pro profesionální aplikace v oblasti průmyslových displejů pro multimediální obsah.

Nový modul umožní uživatelům na trhu audiovizuální techniky a digitálních informačních systémů integrovat výkon, flexibilitu a energetickou účinnost modulu Compute Module 5 do kompatibilních displejů, aniž by bylo nutné používat externí přehrávač médií, kabely nebo zdroj napájení. Modul také poskytuje výstup HDMI pro podporu druhého nezávislého video streamu a rozšiřující slot M.2 pro volitelnou akceleraci AI.

Modul splňuje specifikaci Intel SDM, zasouvá se přímo do displejů podporujících tento standard a je napájen z displeje samotného. Díky počítači zabudovanému přímo do obrazovky je instalace čistá, spolehlivá a snadno udržovatelná. Zařízení míří do oblastí jako jsou letecké informační systémy, maloobchodní a firemní reklama a průmyslové displeje. Na trh by mělo zařízení přijít v průběhu letošního roku.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

