Root.cz  »  Periferie  »  Raspberry Pi SSD s kapacitou 1 TB se prodává za 70 dolarů

Raspberry Pi SSD s kapacitou 1 TB se prodává za 70 dolarů

Petr Krčmář
Včera
4 nové názory

Sdílet

Raspberry Pi SSD 1 TB
Raspberry Pi SSD 1 TB
Všechny fotografie

Raspberry Pi představuje vlastní NVMe SSD úložiště s kapacitou 1 TB, které je možné koupit za 70 dolarů, což je v přepočtu asi 1500 Kč. K jeho použití budete potřebovat Raspberry Pi 5 a přídavnou desku M.2 HAT+, do které je možné disk vložit.

SSD je dodáváno ve formátu M.2 2230 a specifikace uvádí, že dosahuje výkonu 90k IOPS při 4kB náhodném čtení i zápisu. Nabízí vynikající výkon pro aplikace náročné na I/O na Raspberry Pi 5 a dalších zařízeních, včetně superrychlého spuštění při bootování z SSD. Jedná se o spolehlivé a vysoce výkonné SSD kompatibilní s PCIe Gen 3, které umožňuje rychlý přenos dat, píše se v oznámení.

Kromě 1TB verze je možné pořídit také levnější 256GB a 512GB varianty.

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI