Raspberry Pi Touch Display 2 s vyšším rozlišením za 60 dolarů

Autor: Raspberry Pi Foundation

Raspberry Pi už v roce 2015 uvedl na trh dotykový displej Raspberry Pi Touch Display se 7″ LCD panelem s rozlišením 800×480 pixelů a podporou vícebodového kapacitního dotyku. Nyní byl představen jeho nástupce Raspberry Pi Touch Display 2, který nabízí vyšší rozlišení 720×1280 pixelů a tenčí provedení. Cena při tom zůstává na původních 60 dolarech.





Displej je napájen přímo z počítače Raspberry Pi a je kompatibilní se všemi počítači Raspberry Pi od Raspberry Pi 1B+, s výjimkou řady Raspberry Pi Zero, která nemá potřebný port DSI. K počítači Raspberry Pi se dá připevnit pomocí čtyř šroubů a dodává se s napájecími a datovými kabely kompatibilními se standardním i miniaturním formátem konektoru FPC. Na rozdíl od svého předchůdce integruje Touch Display 2 desku plošných spojů pro ovládání displeje přímo do krytu displeje, což umožnilo mnohem tenčí provedení.

Starší verze displeje zůstane i nadále v prodeji, i když už jej výrobce nedoporučuje zařazovat do nových konstrukcí. Nová verze pak bude vyráběna nejméně do roku 2030, takže je možné ji zařadit do výrobků bez obav o dostupnost v nejbližších letech.