 »   »  Raspberry Pi Zero WH nese GPIO piny

David Ježek

Nová (pod)varianta Raspberry Pi Zero přijde na trh ve verzi s vyvedenými piny GPIO rozhraní. Jde o reakci nadace na četné žádosti zájemců, kteří by rádi využili Zero variantu minipočítače, ale nejsou za dobře s „trafopájkou“.

Prozatím tato varianta není široce dostupná v prodeji. Jeden obchod v Anglii ji prodává za 13,40 liber, obecně lze předpokládat, že bude dražší než standardní Raspberry Pi Zero bez GPIO pinů. V českých končinách se Raspberry Pi Zero W prodává kolem 300 Kč, o zhruba 130 Kč výše lze u některých prodejců zakoupit provedení s připájenými GPIO piny už nyní.