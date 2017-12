 »   »  Raspbian 2017-11-29 přidává upravený PCManFM

David Ježek

Simon Long ohlásil další nové vydání distribuce Raspbian pro minipočítače Raspberry Pi. Nadále je založena na Debianu Stretch a primárním účelem je oprava chyb nalezených v předchozích vydáních. Objevuje se zde však souborový manažer PCManFM z desktopu LXDE, avšak ve zjednodušené verzi, neb tvůrci shledali nabídku funkcí programu zbytečně rozsáhlou.

Mezi věcmi, které byly z PCManFM odstraněny, patří spousta voleb v nabídkách (některé byly přesunuty do nastavení programu – například zobrazení ikon a třídění). Boční oblast zobrazuje pouze stromovou strukturu, odstraněna je podpora záložek. Přepracována je podpora přejmenování souborů tak, jak je ve Windows i macOS, tedy kliknutím na ikonu souboru a poté na jeho jméno.

Pro uživatele Raspbianu na mobilních strojích přibyla indikace stavu nabití akumulátoru v liště. Je zde nová aplikace PiServer (umožňuje nastavit operační systém jako Raspbian tak, aby byl počítač následně sdílen s Pi klienty v síti) – to by měly ocenit třeba školní třídy, neboť jde o snadnou cestu, jak spravovat software na jednotlivých minipočítačích žáků. Dále přibyla aplikace pro použití GPIO pinů u Pi Zero připojeném skrze USB k PC v aplikacích používajících Scratch či Python.