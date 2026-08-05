RawTherapee 5.13 přechází na Rec2020 a LibRaw, novinek je velké množství

Po hodně dlouhé době tu máme novou verzi RawTherapee 5.13 a s ní i hromadu novinek. Inovován je kupříkladu nástroj Gamut Compression, který dostává automatické určení mezních hodnot, plus jejich větší rozsah. Nástroj také ukazuje maximální hodnoty pro červenou / zelenou / modrou a achromatickou, plus odhad rozdílu mezi pracovním a cílovým barevným prostorem.
Nástroj Abstract Profile v rámci Color Management dostává vlastní vylepšení: útlum přepalů lze nyní nastavit v daném rozsahu, namísto pouhého zapnutí/vypnutí. Diagram xy chromatičnosti ukazuje referenční primárky v Rec2020. Různých vylepšení doznal nástroj Color Appearance & Lighting, do nástroje, který se dosud jmenoval Shadows/Highlights, Equalizer & GHS přibyl nový jednoduchý tone mapper zvaný Michaelis-Menten a metoda Generalized Hyperbolic Stretch (GHS) má řadu vylepšení.
Nástroj pro odstranění šumu má nové možnosti pro omezení odšumění detailů. Selektivní úpravy v nástroji doostření dostávají metodu Capture Deconvolution, přinášející výhody Capture Sharpeningu do těchto selektivních úprav, pro RAWy i jiné formáty. Když už jsme u nástroje doostření, pak neopomeňme novou volbu odšumění Presharpening, poskytující lepší výsledky pro fotky se šumem, za pomoci lepší kontrastní masky.
Vylepšena je podpora HiDPI, speciálně pro preview v editoru a náhledy. V Nastavení jsou k dispozici všechny profily pro daný monitor. Zvyšuje se výkon na platformě ARM. Vylepšena je detekce objektivů Olympus a přibyly profily pro řadu dalších fotoaparátů, které zejména od verze 5.12 přišly na svět.
Výchozím pracovním profilem RawTherapee 5.13 je místo ProPhoto nově již zmíněný Rec2020. Důvod je tento: ProPhoto má hodně velký gamut, takže ač je skvělý pro úpravy bez rizika ztráty barev, zahrnuje i barvy, které se v reálném světě nevyskytují. A některé nástroje pracují nejlépe, když se pohybují v reálném barevném prostoru. ProPhoto je nadále podporováno Rec202 je nové výchozí nastavení. Většinu uživatelů to nemusí trápit, vývojáři upozorňují, že nástroje, pro které je správný profil podstatný jsou například Exposure, Channel Mixer, HSV Equalizer, Soft Light, RGB Curves a Color Toning.
Je toho daleko více, třeba dokončený přechod na knihovnu LibRaw poté, co dcraw je už 8 let bez vývoje. V oficiálních balíčcích je vylepšený LibRaw, distribuce mohou použít verzi s menší podporou RAW formátů, takže je potřeba dát si pozor (případně je zde fallback na dcraw). Zájemcům doporučuji přehled novinek v oznámené verze 5.13, všem obecně pak aktualizaci na novou verzi. Uvidíme, jak rychle zareaguje fork ART („Another RawTherapee“), se kterým se přeci jenom pracuje svižněji.