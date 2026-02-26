React Foundation: nový domov pro React pod záštitou Linux Foundation

React, React Native a podpůrné projekty jako JSX již nejsou vlastnictvím společnosti Meta. Přešly na nově založenou React Foundation, což je nezávislá nadace spravovaná pod Linux Foundation. Nadace bude řízena správní radou složenou ze zástupců jednotlivých členů, přičemž Seth Webster bude působit jako výkonný ředitel. Mezi prvními platinovými členy jsou Amazon, Callstack, Expo, Huawei, Meta, Microsoft, Software Mansion a Vercel.
React se stal součástí klíčové digitální infrastruktury pro moderní web a další oblasti, říká výkonný ředitel Seth Webster.
Založením React Foundation zajišťujeme silný a dynamický vývoj na další desetiletí – pod vedením otevřeného řízení a společné správy globální komunity, která s ním každý den pracuje.
Nyní proběhne převod repozitářů, webových stránek a další infrastruktury pod React Foundation. Zatím projekt povede prozatímní rada, ale v následujících měsících by měla být sestavena skutečná technická vedoucí rada, která bude nezávislá na správní radě a bude určovat další technické směřování projektu React.
React je open-source javascriptová knihovna pro tvorbu uživatelských rozhraní, původně vyvinutá a udržovaná společností Meta. Umožňuje vytvářet opakovaně použitelné komponenty, které spravují svůj stav a vykreslují se deklarativně. V současné době jde o jednu z nejpoužívanějších webových technologií.