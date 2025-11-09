React framework plánuje vlastnú nadáciu

Na bloge projeku React bol oznámený plán na založenie nezávislej nadácie, ktorá bude riadiť vývoj a smerovanie frameworku React. Cieľom tejto nadácie je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a otvorenosť projektu. Zakladajúcimi korporátnimi členmi budú okrem Mety aj spoločnosti Amazon, Microsoft, Vercel a ďalší.
Myslím si, že ide o veľmi pozitívny krok pre komunitu Reactu. Založenie nezávislej nadácie môže priniesť väčšiu transparentnosť a samozrejme nezávislosť od Mety.
React je mimoriadne populárny javascriptový framework s veľkou komunitou vývojárov. Jeho politika podpory je unikátna; bezpečnostné záplaty sú poskytované desať rokov dozadu, čo je pri frameworkoch veľmi neobvyklé. (Obzvlášť pre JS svet.)