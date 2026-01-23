Root.cz  »  Windows  »  ReactOS slaví 30 let vývoje otevřeného operačního systému kompatibilního s Windows

Je to právě 30 let od prvního záznamu do zdrojového stromu projektu ReactOS, což je open‑source operační systém vyvíjený komunitou s cílem dosáhnout binární kompatibility s aplikacemi a ovladači určenými pro Microsoft Windows. Kombinuje reimplementaci jádra, systémových rozhraní a uživatelských nástrojů.

ReactOS vznikl jako následovník projektu FreeWin95, jehož cílem bylo poskytnout bezplatný a otevřený klon systému Windows 95. Projekt FreeWin95 trpěl tím, že se pokoušel do detailů naplánovat celý systém ještě před napsáním jediného řádku kódu. Jason Filby, unavený nedostatečným pokrokem projektu, převzal vedení a vedl nové úsilí zaměřené na Windows NT. V té době se také projekt přejmenoval na ReactOS.

Projekt pokračuje ve svém rozvoji, ale je závislý na práci dobrovolníků a darech komunity. Připravuje paralelně několik novinek, mezi které patří nové vývojové prostředí pro vývojáře (RosBE), nový ovladač NTFS, nový ovladač ATA, podpora multiprocesorů (SMP), podpora systémů UEFI třídy 3, randomizace rozložení adresního prostoru jádra a uživatelského režimu (ASLR) a podpora moderních ovladačů GPU postavených na WDDM.

