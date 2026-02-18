Red Hat představil nástroj pro hodnocení připravenosti organizací na digitální suverenitu

Red Hat představil nový nástroj Red Hat Digital Sovereignty Readiness Assessment, který organizacím umožní zhodnotit jejich aktuální schopnosti v oblasti digitální suverenity a nastavit strategii pro nezávislé a bezpečné řízení IT prostředí.
Digitální suverenita je klíčovým předpokladem inovací, říká Hans Roth, senior viceprezident a generální ředitel pro region EMEA ve společnosti Red Hat.
Posouvá organizace za hranice pouhého dodržování předpisů ke skutečné provozní svobodě, kde o kontinuitě vašeho podnikání rozhodujete vy, nikoli váš poskytovatel cloudu. Suverenita by neměla být překážkou, ale základem svobody volby, kde a jak budete provozovat své úlohy.
Nástroj Red Hat Digital Sovereignty Readiness Assessment umožňuje organizacím samoobslužně a objektivně zhodnotit jejich výchozí stav kontroly v sedmi klíčových oblastech:
- Suverenita dat – fyzická a jurisdikční kontrola nad daty po celou dobu jejich životního cyklu.
- Technická suverenita – kombinace základních softwarových technologií.
- Provozní suverenita – schopnost udržovat a obnovovat systémy bez závislosti na externích subjektech.
- Suverenita v oblasti záruk – nezávislé ověřování integrity systémů.
- Povědomí o open source – využití komunitou podporovaných inovací ke snížení závislosti na konkrétních dodavatelích.
- Dohled vedení – sladění cílů v oblasti suverenity s řízením na úrovni vedení organizace.
- Řízené služby – flexibilita nasazení cloudu napříč regiony a datovými centry.
Po dokončení hodnocení poskytne nástroj skóre vyspělosti, které zařadí schopnosti organizace do jedné ze čtyř úrovní: základní, rozvíjející se, strategická a pokročilá. Kromě toho nástroj vygeneruje i praktický plán doporučených opatření a klíčové otázky, které je třeba zodpovědět pro další zlepšení.
Kategorie Základní představuje počáteční fázi, kdy organizace teprve začíná identifikovat své požadavky na digitální suverenitu. V úrovni Rozvíjející se organizace aktivně buduje schopnosti a řeší první nedostatky. Úroveň Strategická znamená, že organizace má silné a opakovatelné schopnosti ve většině oblastí, a konečně Pokročilá odráží širokou a proaktivní kontrolu organizace nad celým jejím digitálním prostředím, vysvětluje Hans Roth ze společnosti Red Hat
(Zdroj: Tisková zpráva)