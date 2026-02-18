Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Red Hat představil nástroj pro hodnocení připravenosti organizací na digitální suverenitu

Red Hat představil nástroj pro hodnocení připravenosti organizací na digitální suverenitu

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Red Hat Digital Sovereignty Readiness Assessment Autor: Red Hat

Red Hat představil nový nástroj Red Hat Digital Sovereignty Readiness Assessment, který organizacím umožní zhodnotit jejich aktuální schopnosti v oblasti digitální suverenity a nastavit strategii pro nezávislé a bezpečné řízení IT prostředí. Digitální suverenita je klíčovým předpokladem inovací, říká Hans Roth, senior viceprezident a generální ředitel pro region EMEA ve společnosti Red Hat. Posouvá organizace za hranice pouhého dodržování předpisů ke skutečné provozní svobodě, kde o kontinuitě vašeho podnikání rozhodujete vy, nikoli váš poskytovatel cloudu. Suverenita by neměla být překážkou, ale základem svobody volby, kde a jak budete provozovat své úlohy.

Nástroj Red Hat Digital Sovereignty Readiness Assessment umožňuje organizacím samoobslužně a objektivně zhodnotit jejich výchozí stav kontroly v sedmi klíčových oblastech:

  1. Suverenita dat – fyzická a jurisdikční kontrola nad daty po celou dobu jejich životního cyklu.
  2. Technická suverenita – kombinace základních softwarových technologií.
  3. Provozní suverenita – schopnost udržovat a obnovovat systémy bez závislosti na externích subjektech.
  4. Suverenita v oblasti záruk – nezávislé ověřování integrity systémů.
  5. Povědomí o open source – využití komunitou podporovaných inovací ke snížení závislosti na konkrétních dodavatelích.
  6. Dohled vedení – sladění cílů v oblasti suverenity s řízením na úrovni vedení organizace.
  7. Řízené služby – flexibilita nasazení cloudu napříč regiony a datovými centry.

Po dokončení hodnocení poskytne nástroj skóre vyspělosti, které zařadí schopnosti organizace do jedné ze čtyř úrovní: základní, rozvíjející se, strategická a pokročilá. Kromě toho nástroj vygeneruje i praktický plán doporučených opatření a klíčové otázky, které je třeba zodpovědět pro další zlepšení.

Kategorie Základní představuje počáteční fázi, kdy organizace teprve začíná identifikovat své požadavky na digitální suverenitu. V úrovni Rozvíjející se organizace aktivně buduje schopnosti a řeší první nedostatky. Úroveň Strategická znamená, že organizace má silné a opakovatelné schopnosti ve většině oblastí, a konečně Pokročilá odráží širokou a proaktivní kontrolu organizace nad celým jejím digitálním prostředím, vysvětluje Hans Roth ze společnosti Red Hat

(Zdroj: Tisková zpráva)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Redakce

Témata:

Dále u nás najdete

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI