 »   »  Red Hat uvolnil RHEL 6.10, přináší opravy Spectre a Meltdown

Petr Krčmář

Red Hat uvolnil desátou aktualizaci enterprise distribuce RHEL s označením 6.10. Hlavní novinkou je aktualizované jádro, které nasadilo techniky Retpotline a KPTI zajišťující odolnost proti chybám typu Spectre a Meltdown. Kromě toho byly aktualizovány některé verze balíčků, mezi jinými kompilátor GCC a jeho knihovny.

RHEL 6 vyšel v roce 2010 a Red Hat pro něj bude udržovat záplaty 10 let, tedy do roku 2020. Nyní ale přešel do poslední fáze svého života, tedy období prodloužené podpory. Dodávány budou už jen kritické záplaty a opravy problémů ovlivňující platící firemní zákazníky.