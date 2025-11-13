Root.cz  »  Linux  »  Red Hat vydal RHEL 10.1, nabízí rychlé restarty a místního AI asistenta

Red Hat vydal RHEL 10.1, nabízí rychlé restarty a místního AI asistenta

Petr Krčmář
Dnes
RHEL Red Hat Enterprise Linux 10 Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Red Hat vydal novou verzi své distribuce RHEL 10.1. Přináší novou funkci systemd nazvanou soft-reboots, která umožňuje správcům měnit stav systému bez úplného restartování. Díky tomu je možné rychle aplikovat bezpečnostní záplaty, aktualizovat software nebo resetovat stav systému s minimálním přerušením běhu služeb.

V repozitáři RHEL Extensions Repository a Supplementary Repository jsou nově zpřístupněné ověřené ovladače akcelerátorů AI od externích dodavatelů. Udržovat aktuální ovladače pro grafické procesory (GPU), tenzorové procesory (TPU) a další aplikačně specifické integrační obvody (ASIC) je náročné, proto RHEL svým uživatelům vše potřebné připravil. Stejně jako téměř vše v oblasti AI se i hardware vyvíjí takovým tempem, že datoví vědci a bezpečnostní týmy mají potíže držet s ním krok, vysvětluje Red Hat.

RHEL 10.1 také nabízí offline AI asistenta, který běží v systému lokálně. Zatím jde o testovací verzi pro vývojáře, ale už teď by nástroj měl nabídnout rady a pomoc se správou systému. Obzvláště užitečný bude pro společnosti a agentury v oblasti financí, státní správy, obrany, průmyslového řízení a dalších odvětvích s vysokými bezpečnostními požadavky, píše se v oznámení. Výhodou tohoto řešení je jeho schopnost fungovat v prostředí bez připojení k internetu a v izolovaném prostředí.

