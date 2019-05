 »   »  Red Hat změnil logo: zmizel muž ve stínu, zůstal jen červený klobouk

Společnost Red Hat změnila po dvou dekádách své logo. Na tom původním byla silueta muže, který má na hlavě červený klobouk. Nové logo je výrazně jednodušší, postava z něj zmizela a zůstal jen hlavní symbol – červený klobouk.

Šéf marketingu Tim Yeaton důvody vysvětluje na firemním blogu. Původní logo se velmi špatně vykreslovalo při malém rozlišení a zejména na mobilních zařízeních tak často nebylo zřetelné. Red Hat provedl vlastní průzkum a ptal se lidí, co jim původní logo evokuje. Výsledek byl překvapivý zejména u těch, kteří viděli logo poprvé: zlověstný, tajemný, zlý a záludný. Tihle lidé o Red Hatu nikdy neslyšeli, ale muž ukrývající se ve stínu v nich nevzbuzoval důvěru, vysvětluje Yeaton.

Firma proto už před dvěma lety začala s nahrazením ikonického loga něčím novým, co by „vystoupilo ze stínů“. Nové logo je také jednodušší a lépe vypadá na malých zařízeních, která ještě vůbec neexistovala v době, kdy to původní vznikalo. Red Hat se tak bude po dvou dekádách prezentovat už jen rudým kloboukem.

