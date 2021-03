Red Hat zveřejnil zprávu o stavu podnikového open source v roce 2021

Průzkum The State of Enterprise Open Source 2021 zadala již třetím rokem po sobě společnost Red Hat, přední světový dodavatel technologií založených na open source. Letos se ho zúčastnilo 1250 lidí po celém světě, s tím, že se nejednalo ve všech případech o zákazníky Red Hat a dotazovaní nevěděli, že za průzkumem Red Hat stojí. To umožnilo vyhnout se zaujatým nebo ovlivněným odpovědím. Většina otázek se objevila i v předchozích dvou ročnících průzkumu, což umožnilo prozkoumat vývoje trendů v čase. Přibylo však i několik nových otázek.

Mezi důležitá zjištění patří, že hlavní oblastí využití open source je digitální transformace, podnikový open source je motorem pro inovace, bezpečnost je důležitou přidanou hodnotou podnikového open source stejně jako je důležité zapojení dodavatelů do open source komunit.