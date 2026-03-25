Registrace domény .CZ bude vyžadovat uvedení telefonního čísla

Petr Krčmář
Dnes
Podpis CZ.NIC Autor: Depositphotos

Registr českých domén reaguje na nařízení vyplývající z evropské směrnice NIS2 a zákona o kybernetické bezpečnosti. Správce domény, sdružení CZ.NIC musí zajistit, aby bylo možné v případě potřeby držitele domény efektivně kontaktovat. Dochází tedy ke změnám v registracích domény a po držitelích je nově požadováno uvedení telefonního čísla.

Kontaktování držitele je potřebné zejména v situacích, kdy je doména zneužita k nezákonné nebo škodlivé činnosti, například k šíření podvodných webových stránek, nelegálního obsahu nebo k vedení kybernetických útoků na jiné služby. Z pohledu držitelů domén nové požadavky neznamenají změnu v samotné správě domény, ale zpřesnění a aktualizaci evidovaných kontaktních údajů, uvádí Martin Peterka ze sdružení CZ.NIC.

V noci z 24. na 25. března 2026 byla do registru zavedena kontrola telefonního čísla u držitele při založení domény nebo při změně držitele domény. Kontakt již nyní není možné nastavit do role držitele domény, pokud nemá vyplněné platné telefonní číslo.

Další změna je plánována na konec roku 2026. Po jejím zavedení nebude možné prodloužit registraci domény, pokud kontakt v roli držitele nebude mít uvedené telefonní číslo ve správném formátu.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

